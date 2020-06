Offenbar keine weiteren Flugblätter aus Südkorea nach Nordkorea gelangt

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung sind keine weiteren Flugblätter nach Nordkorea gelangt.Aktivisten hatten am Dienstag erklärt, am Vorabend 500.000 Flugblätter und weitere Materialien mittels Helium-Ballons über die Grenze geschickt zu haben.Das Vereinigungsministerium teilte am Dienstag mit, dass keiner der Ballons die Grenze überflogen habe. Zu diesem Schluss sei man nach der Analyse der Windrichtung zum genannten Zeitpunkt sowie den Angaben zu den eingesetzten Materialien gekommen.Anders als von der Gruppe behauptet, könne diese nur einen Ballon mit Helium gefüllt und damit entsprechend weniger Flugblätter losgeschickt haben.Die Mitteilung folgte wenige Stunden nachdem ein Ballon im Landkreis Hongcheon in der Gangwon-Provinz gefunden worden war. Dieser transportierte Fotos von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dessen einflussreicher Schwester Kim Yo-jong. Der Fundort befindet sich rund 70 Kilometer südöstlich von Paju, wo Helfer des Aktivisten Park Sang-ha von der Organisation "Kämpfer für ein freies Nordkorea" Ballons gestartet haben wollen.Auch habe man keine Dollar-Scheine oder Speicherkarten gefunden, die angeblich zusammen mit den Flugblättern verschickt worden seien. Dies nährte ebenfalls Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussagen der Flüchtlinge, die von Südkorea aus das nordkoreanische Regime kritisieren.