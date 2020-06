Südkoreas Handelsministerin will WTO-Chefin werden

Photo : YONHAP News

Südkoreas Handelsministerin Yoo Myung-hee will die neue Chefin der Welthandelsorganisation (WTO) werden.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Dienstag mit, dass Yoo ihre offizielle Bewerbung für den Posten des Generaldirektors am Mittwoch einreichen werde.Yoo wolle sich auch deshalb für den Posten bewerben, damit nationale Interesse besser durchgesetzt würden.Es ist der dritte Versuch Südkoreas, den Leiter der WTO zu stellen. 1994 hatte sich der frühere Handelsminister Kim Chul-su erfolglos beworben. 2012 hatte sich der frühere Handelsminister Bark Tae-ho ebenfalls nicht durchsetzen können.Der Posten des Generaldirektors ist vakant, seit der Brasilianer Roberto Azevedo im letzten Monat zurücktrat. Seine Amtszeit sollte in einem Jahr enden.Unterdessen gab es bereits offizielle Bewerbungen um den Chefposten aus Mexiko, Nigeria, Ägypten und Moldawien.