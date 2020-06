Wirtschaft Streit mit der EU - Kabinett billigt Änderung des Gewerkschaftsgesetzes

Das Kabinett hat am Dienstag eine Änderung des Gewerkschaftsgesetzes gebilligt.



Demnach sollen Arbeitslose und entlassene Arbeitnehmer Gewerkschaften beitreten dürfen.



Ähnliche Gesetzesvorlagen waren in der Legislaturperiode der 20. Nationalversammlung nicht behandelt worden, so dass diese erneut in das Parlament eingebracht werden müssen.



Südkorea will mit der Reform die Ratifizierung von vier Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) voranbringen. Dazu hatte sich das Land in seinem Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union verpflichtet.



Präsident Moon Jae-in, der die Kabinettssitzung geleitet hatte, habe auf den Handelsstreit aufmerksam gemacht und gebeten, das Parlament von der Dringlichkeit des Anliegens zu überzeugen.



Obwohl Südkorea der ILO bereits 1991 beitrat, wurden die vier Kernübereinkommen von Südkorea noch nicht ratifiziert. Die Konventionen stärken die Arbeitnehmerrechte, darunter hinsichtlich der Bildung von Interessenvertretungen.