USA übergeben Gebeine von 147 südkoreanischen Kriegsgefallenen

Photo : YONHAP News

Die sterblichen Überreste von 147 im Koreakrieg in Nordkorea gefallenen südkoreanischen Soldaten werden heimgebracht.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte mit, am heutigen Mittwoch die Gebeine von der US-Behörde für die Suche nach Kriegsgefangenen und -vermissten (DPAA) auf Hawaii zu übernehmen und mit einem Transportflugzeug der Luftwaffe heimzubringen.Bei 77 Kriegsgefallenen handelt es sich um Gebeine, die Nordkorea im Jahr 2018 den USA übergeben hatte. Die Gebeine von weiteren 70 Gefallenen zählen zu den sterblichen Überresten, die Nordkorea 1990 in die USA geschickt hatte. Die DPAA teilte mit, dass es dank des technischen Fortschritts möglich gewesen sei, die Gebeine 147 südkoreanischen Soldaten zuzuordnen.Wie verlautete, seien sieben von ihnen bereits identifiziert worden. Ihre Angehörigen in Südkorea hätten ermittelt werden können.