Südkorea bittet UNESCO um Überprüfung möglicher Streichung japanischer Industriestätten aus Welterbeliste

Die südkoreanische Regierung hat die UNESCO gebeten, die Möglichkeit einer Streichung umstrittener japanischer Industriestätten aus der Welterbeliste zu überprüfen.Der Sprecher des Außenministeriums, Kim In-chul, teilte am Dienstag vor der Presse mit, dass die Regierung am Montag ein entsprechendes Schreiben an die UNESCO-Generaldirektorin geschickt habe. Darin habe sie um aktive Kooperation und Unterstützung gebeten, damit das Welterbekomitee eine Stellungnahme annehmen könne, in der Japan aufgefordert werde, Folgemaßnahmen aufrichtig umzusetzen.Seoul wolle feststellen, ob eine Streichung auch dann möglich wäre, wenn die betreffende Regierung ein bei der Aufnahme in die Welterbeliste gemachtes Versprechen gebrochen habe, hieß es.Anlass für Südkoreas Schritt ist Japans nicht eingelöstes Versprechen bei der Bestimmung von 23 Industrieruinen zum Welterbe im Jahr 2015, Maßnahmen zum Gedenken an die Opfer der Zwangsarbeit zu treffen. Japan hatte jüngst in Tokio ein Informationszentrum zu den 23 Industriestätten eröffnet. Jedoch fehlt in der Ausstellung ein Hinweis auf den Zwangsarbeitereinsatz, stattdessen werden Zeugenaussagen und Materialien vorgestellt, mit denen die Zwangsarbeit sogar geleugnet wird.