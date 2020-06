Präsidenten Südkoreas und der Türkei führen Telefongespräch über Covid-19 und Wirtschaftskooperation

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Dienstag mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan ein Telefongespräch geführt.Beide Staatschefs diskutierten über die Reaktion auf Covid-19 und Maßnahmen zum Ausbau der wirtschaftlichen Kooperation.Moon dankte der Türkei dafür, inmitten der Corona-Pandemie am 30. April die Einreise südkoreanischer Firmenmitarbeiter ausnahmsweise erlaubt zu haben.Erdogan gratulierte Südkorea dazu, trotz der Corona-Krise die Parlamentswahl erfolgreich abgehalten zu haben. Er sagte zudem, dass er die Nachrichten über die Zerstörung des innerkoreanischen Verbindungsbüros durch Nordkorea in der Vorwoche gesehen habe. Die Türkei unterstütze den Friedensprozess der südkoreanischen Regierung und von Präsident Moon auf der koreanischen Halbinsel, betonte er.Erdogan lud außerdem Moon ein, sein Land zu besuchen, sollte Covid-19 unter Kontrolle sein. Er äußerte die Hoffnung, dass die beiden die Çanakkale-1915-Brücke, die in Bau befindliche weltweit längste Hängebrücke, gemeinsam besuchen würden. An dem Bauprojekt sind zwei südkoreanische Baufirmen beteiligt.