Internationales Washington äußert große Besorgnis über Nordkoreas Atomwaffenprogramm

Die USA sind 2019 das ganze Jahr über sehr besorgt über Nordkoreas Atomwaffenprogramm und dessen fortgesetzte Produktion von Nuklearmaterial gewesen.



Das schrieb das US-Außenministerium in seinem Jahresbericht über die Einhaltung und Umsetzung von Abkommen für Rüstungskontrolle, Nichtverbreitung und Abrüstung, der dem Kongress vorgelegt wurde.



Mit Verweis auf einen Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vom letzten August schrieb das Ressort, dass es Anzeichen gebe, dass Nordkorea Anlagen zur Urananreicherung in Yongbyon betrieben habe. In dem IAEA-Bericht steht, es gebe Anzeichen, dass Nordkorea bis August 2018 einen Fünf-MW-Reaktor für die Plutoniumproduktion im Atomkomplex Yongbyon betrieben habe.



Das Ministerium teilte die Einschätzung mit, dass das im Mai 2018 geschlossene Atomtestgelände in Punggye-ri praktisch gewiss in seinen alten Zustand zurückversetzt werden könne. Nordkorea könne zudem ein anderes Atomtestgelände bauen.



Die USA würden weiterhin mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, bis eine endgültige und vollständig überprüfte Denuklearisierung Nordkoreas erreicht sei. Die Sanktionen der Vereinten Nationen und der USA würden bestehen bleiben und vollständig durchgeführt, teilte das Ministerium mit.



Weiter hieß es, dass die USA Nordkoreas Nuklearaktivitäten weiter aufmerksam überwachten. Die USA würden sich für das Ziel der endgültigen und vollständig verifizierten Denuklearisierung für diplomatische Verhandlungen mit Nordkorea einsetzen.