Erste tropische Nacht in Seoul in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Die Einwohner in Seoul haben die erste tropische Nacht in diesem Jahr erlebt.Das Wetteramt teilte mit, dass die Temperatur in der Nacht auf Mittwoch in der Hauptstadt lediglich bis auf 25,6 Grad gefallen sei.Eine tropische Nacht herrscht, wenn die Temperatur ab 18.01 Uhr bis 9 Uhr am nächsten Tag nicht unter 25 Grad sinkt.Damit erlebten die Hauptstädter einen Monat früher als letztes Jahr die erste tropische Nacht des Jahres. Im vergangenen Jahr war es am 19. Juli dazu gekommen.Landesweit war am 8. Juni in Gangneung die erste tropische Nacht in diesem Jahr gemeldet worden.Auch die Einwohner in Wonju erlebten in der Nacht auf Mittwoch die erste tropische Nacht.