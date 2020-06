Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die "Pläne für eine militärische Aktion" gegen Südkorea eingestellt.Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur (KCNA) heute. Kim habe am Dienstag den Vorsitz einer Vorbesprechung der zentralen Militärkommission der regierenden Arbeiterpartei geführt und diese Entscheidung gefällt.In der Videokonferenz sei eine Einschätzung zu den jüngsten Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel vorgenommen worden. Auch sei über Dokumente diskutiert worden, in denen Maßnahmen für den "weiteren Ausbau der Kriegsabschreckung" skizziert worden seien.Nordkorea hatte zuletzt mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, weil Südkorea Aktivisten nicht daran gehindert habe, Flugblätter über die Grenze zu schicken.Letzte Woche hatte der nordkoreanische Generalstab angekündigt, wieder Truppen in das Erholungsgebiet am Geumgang-Berg und in die Industriezone Kaesong schicken zu wollen. Auch hieß es, dass wieder Wachposten in der demilitarisierten Zone stationiert werden sollten und nahe der Grenze wieder Routinemanöver stattfinden würden.Zuletzt hatte Nordkorea entlang der Grenze wieder Lautsprecher für die Propaganda-Beschallung aufgebaut. Darüber hinaus hieß es, dass rund 12 Millionen Flugblätter mittels 3.000 Ballons in Südkorea verbreitet würden.