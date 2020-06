Nationales Firmenchef wegen Verstoß gegen Versammlungsverbot Staatsanwaltschaft übergeben

Die Polizei hat am Montag den Fall des Chefs einer Firma für Tür-zu-Tür-Geschäfte wegen der Verletzung des Versammlungsverbots der Staatsanwaltschaft übergeben.



Das teilte die Polizeistation des Seouler Viertels Gangbuk am Mittwoch mit. Dem Unternehmer werde vorgeworfen, das Gesetz zur Verhütung und Kontrolle von Infektionskrankheiten verletzt zu haben. Die Polizei habe eine Anklage vorgeschlagen.



Der Chef der Firma, die gesundheitsfördernde Lebensmittel verkauft, steht im Verdacht, eine Informationsveranstaltung zu ihren Produkten veranstaltet zu haben. Die Stadt Seoul hatte am 8. Juni wegen der Corona-Ausbreitung im Zusammenhang mit Tür-zu-Tür-Geschäften ein Versammlungsverbot für solche Betriebe verhängt.



Die Verwaltung des Stadtbezirks hatte den Firmenchef angezeigt, weil er acht Tage nach der Zustellung der entsprechenden Anordnung am 10. Juni eine Informationsveranstaltung für Senioren veranstaltet hatte.