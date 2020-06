Verteidigungsminister schickt Dankesbrief an 22 Teilnehmerstaaten des Koreakriegs

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo hat einen Dankesbrief an seine Amtskollegen von 22 Ländern geschickt, die im Koreakrieg für Südkorea Truppen oder medizinisches Personal geschickt hatten.Der Minister habe das Schreiben anlässlich des 70. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs geschickt, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.Darin äußerte Jeong Dank für die Aufopferung der Soldaten aus diesen Ländern, die sich für den Schutz der freien Demokratie und des Friedens in Südkorea eingesetzt hatten.Jeong schrieb, dass Südkorea weiterhin als geteilte Nation auf einer schwierigen, jedoch wagemutigen Reise für die Denuklearisierung Nordkoreas und einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel sei. Er bat die Länder darum, die Bemühungen um die Schaffung einer kriegsfreien und friedlichen koreanischen Halbinsel unverändert zu unterstützen.Im Koreakrieg hatten Truppen aus 22 Staaten unter der Flagge der Vereinten Nationen an Südkoreas Seite gekämpft. Sechs Länder hatten medizinisches Personal entsandt.