Landesweit Monsunregen erwartet

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird am Mittwoch landesweit der Monsunregen erwartet.In einigen Regionen wie auf Jeju setzte der Monsunregen bereits am 10. Juni ein, damit früher als in den letzten Jahren.Die Regenfront zog jedoch langsam nach Norden. Demnach gibt es in den zentralen und südlichen Gebieten der koreanischen Halbinsel zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie in den letzten Jahren erste Monsunregenfälle.Auf Jeju und im Norden der Provinz Gangwon werden bis Donnerstagnacht über 120 Millimeter Regen erwartet. Der Regen soll in den südlichen Gebieten am Donnerstagnachmittag und in den zentralen Regionen in der Nacht auf Freitag langsam aufhören.Die Tageshöchsttemperaturen am Mittwoch werden wegen der Regenfälle bei unter 30 Grad liegen.