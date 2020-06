51 neue Covid-19-Fälle – Infektionen in elf Städten und Provinzen gemeldet

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder auf über 50 gestiegen.Gründe sind die fortbestehenden Clusterinfektionen und die zunehmende Zahl der aus dem Ausland eingeschleppten Fälle.Angesichts der Masseninfektionen auf einem russischen Frachtschiff im Hafen von Busan kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass bei Kontaktpersonen an Land weitere Ansteckungsfälle gemeldet werden. Daher wird befürchtet, dass sich die Corona-Lage weiter verschlechtern könnte.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Dienstag 51 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Corona-Infektionen im Land sei damit auf 12.535 angestiegen.Es wurde zum siebten Mal in diesem Monat die 50er-Schwelle übertroffen.Bei 31 Fällen handelt es sich um lokale Infektionen, bei 20 um importierte Fälle. In elf der 17 provinzfreien Städte und Provinzen des Landes wurden Infizierte gemeldet.Die Zahl der Todesfälle durch das Corona-Virus liegt unverändert bei 281.