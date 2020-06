Nordkorea entfernt anscheinend Propaganda-Lautsprecher wieder

Photo : YONHAP News

Nordkorea entfernt anscheinend die an vorderster Front wieder aufgebauten Lautsprecher für die Propaganda-Beschallung wieder.Ein südkoreanischer Militärvertreter sagte, dass die nordkoreanische Armee mehrere Dutzend Lautsprecher im Grenzgebiet im Westen wieder abbaue.Süd- und Nordkorea hatten gemäß der innerkoreanischen Gipfelerklärung vom April 2018 jeweils an über 40 Orten Lautsprecher für die Propaganda-Beschallung entfernt. Jedoch hatte das südkoreanische Militär seit Sonntag Bewegungen beobachten können, dass Nordkorea solche Lautsprecher an 20 Orten wieder aufstellt.Zugleich wurden mehrere Artikel in Nordkoreas Propagandamedien gestrichen, in denen anti-nordkoreanische Flugblattaktionen durch Aktivisten in Südkorea kritisiert werden.Die Maßnahme erfolgte, nachdem Nordkoreas Medien am Mittwochvormittag über die Entscheidung von Machthaber Kim Jong-un berichtet hatten, die Durchführung der Pläne für Militäraktionen gegen Südkorea auszusetzen.