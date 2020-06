Südkorea meldet sechsten Monat in Folge natürlichen Bevölkerungsrückgang

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind auch im April mehr Todesfälle als Geburten gemeldet worden.Damit wurde im Land erstmals den sechsten Monat in Folge ein natürlicher Bevölkerungsrückgang verbucht.Nach Angaben des Statistikamtes wurden im April 23.420 Neugeborene gemeldet. Das sind 10,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Damit wurde der niedrigste April-Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1981 verzeichnet. Zudem wurde seit April 2016 den 49. Monat in Folge der Tiefststand des jeweiligen Monats erneuert.Die Zahl der Neugeborenen pro 1.000 Einwohner sank um 0,6 im Vorjahresvergleich auf 5,6 Personen.Die natürliche Bevölkerungsentwicklung, die Differenz zwischen der Zahl der Lebendgeburten und der Zahl der Sterbefälle, war im April negativ. Es wurde ein Rückgang von 1.208 Einwohnern oder 0,3 Prozent verzeichnet. Es ist das erste Mal, dass in einem April eine natürliche Abnahme der Bevölkerung registriert wurde.