Fast alle Autofabriken im Ausland wieder in Betrieb

Nach einer Betriebseinstellung wegen Covid-19 befinden sich fast 97 Prozent der Autofabriken in führenden Nationen in der Autobranche wieder in Betrieb.Laut dem Koreanischen Verband der Automobilhersteller (KAMA) wird mit Stand vom 18. Juni in 96,8 Prozent der Fabriken in 13 bei der Automobilproduktion führenden Ländern wieder gearbeitet.Eine Ausnahme ist Brasilien, wo sich wegen der Schwierigkeiten mit der Covid-19-Eindämmung die Wiederinbetriebnahme verzögert. In anderen Ländern wie den USA, China und Europa wurden die Fabriken wieder in Betrieb genommen.Bei Ford, PSA, Toyota, Honda und Nissan wird an mehr als 90 Prozent der Produktionsstätten wieder gearbeitet. Bei GM, FCA, Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und Renault erreicht die Quote 100 Prozent.Auch die südkoreanischen Automobilhersteller setzten alle Werke im In- und Ausland inzwischen wieder in Betrieb.Südkoreas Autoexport schrumpfte im Mai um 57,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf den tiefsten Stand in diesem Jahr. Die Produktion im Ausland ging um 35,5 Prozent zurück.