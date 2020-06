USA werfen Nordkorea Untätigkeit hinsichtlich Terrorunterstützung in der Vergangenheit vor

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat Nordkorea vorgeworfen, hinsichtlich der Terrorunterstützung in der Vergangenheit nichts unternommen zu haben.Das nannte das Ministerium als Begründung für die erneute Bestimmung zum Terror-Sponsor im November 2017. Das kommunistische Land habe es versäumt, sich mit der früheren Unterstützung des internationalen Terrorismus zu befassen, heißt es im jährlichen Länderbericht zum Terrorismus.Als Beispiel wurde genannt, dass vier Mitgliedern der japanischen Roten Armee Unterschlupf gewährt werde, die von der Regierung in Tokio wegen ihrer Beteiligung an der Entführung eines Flugzeugs von Japan Airlines im Jahr 1970 gesucht würden.Auch habe Washington die erneute Einstufung Nordkoreas als Terrorunterstützer gebilligt, weil die Regierung in Pjöngjang wiederholt Unterstützung für internationale terroristische Akte geleistet habe.Nordkorea war erstmals 1988 der Unterstützung des Terrorismus beschuldigt worden. Grund war ein Bombenattentat auf ein südkoreanisches Passagierflugzeug im Jahr 1987, bei dem alle 115 Menschen an Bord getötet worden waren. 2008 war Nordkorea zunächst aus der Liste gestrichen worden.