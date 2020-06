Photo : YONHAP News

Ein hoher südkoreanischer Beamter hat den südkoreanischen Verteidigungsminister kritisiert.Dessen Forderung nach einem vollständigen Rückzug der gegen Seoul gerichteten militärischen Pläne sei eine "dumme Bemerkung", sagte der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei, Kim Yong-chol, am Mittwoch.Unvorsichtige Bemerkungen wie diese dürften nicht zu einer größeren Krise in den innerkoreanischen Beziehungen führen. Man befinde sich an einem kritischen Punkt, an dem Nordkorea die Aussichten für die grenzüberschreitenden Beziehungen auf der Grundlage von Seouls künftiger Haltung und Herangehensweise vorhersehen könne.Seoul müsse begreifen, das Selbstbeherrschung der Schlüssel zur Überwindung der Krise sei, sagte Kim laut nordkoreanischen Medien weiter.Südkoreas Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo hatte am Mittwoch vor dem Parlament gesagt, dass Nordkorea seine militärischen Aktionspläne verwerfen und nicht bloß deren Durchführung aussetzen solle.