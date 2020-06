Gebeine von 147 südkoreanischen Kriegsgefallenen heimgebracht

Photo : YONHAP News

Die sterblichen Überreste von 147 im Koreakrieg gefallenen südkoreanischen Soldaten sind am Mittwoch heimgebracht worden.Die Gebeine wurden mit dem Transportflugzeug zur Luftbetankung KC-330 Cygnus der südkoreanischen Luftwaffe aus den USA nach Südkorea geflogen.Dabei handelt es sich um Gebeine, die in Nordkorea geborgen und jeweils 1990 und 2018 den USA übergeben worden waren. Diese waren bei Prüfungen südkoreanischen Soldaten zugeordnet worden. Sieben von ihnen konnten bereits identifiziert werden.Die Rückführung nach Südkorea wurde von der US-Behörde für die Suche nach Kriegsgefangenen und -vermissten (DPPA) und der südkoreanischen Behörde für die Bergung von Kriegsgefallenen vorbereitet.Auf der Luftwaffenbasis Seoul in Seongnam wird im Rahmen einer Zeremonie zum 70. Jubiläum des Ausbruchs des Koreakriegs am Donnerstagabend die Rückführung der sterblichen Überreste gefeiert.