Fünf südkoreanische Seeleute vor Benin entführt

Photo : YONHAP News

Fünf südkoreanische Seeleute sind vor der Küste Benins entführt worden.Das auf Sicherheit in der Schifffahrt spezialisierte Nachrichtenportal Dryad Global berichtete am Mittwoch, dass Bewaffnete von einem Schnellboot aus das Fischfangschiff Panofi Frontier südlich des Hafens Cotonou angegriffen hätten.An Bord befand sich neben den fünf Südkoreanern noch ein Ghanaer.Ein südkoreanischer Diplomat in Afrika bestätigte unterdessen, dass fünf Landsleute entführt worden seien. Details nannte er aber nicht.Das Schnellboot soll in Richtung nigerianischer Gewässer im Osten entkommen sein. Bislang ist nicht bekannt, ob die Gekidnappten unversehrt blieben.