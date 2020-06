Koreanische Firma beteiligt sich an Infrastrukturinvestition in VAE

Photo : YONHAP News

Das koreanische Wertpapierunternehmen NH Investment & Securities beteiligt sich an einer groß angelegten Investition in die Energieinfrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten.Laut einem Bericht von Reuters am Mittwoch schloss Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), ein staatliches Ölunternehmen der VAE, am Dienstag (Ortszeit) mit einem Konsortium aus sechs ausländischen institutionellen Anlegern einen zehn Milliarden Dollar schweren Investitionsvertrag ab.Beteiligt sind neben NH unter anderem der US-Infrastrukturfonds Global Infrastructure Partners, der von der singapurischen Regierung gegründete Staatsfonds GIC Private Limited und das kanadische Unternehmen Brookfield Asset Management.Unter dem Vertrag wird das Konsortium 10,1 Milliarden Dollar investieren und 49 Prozent der Anteile an einer neu zu gründenden Tochterfirma des ADNOC erwerben. ADNOC wird der Tochter das Herrschaftsrecht über Gaspipelines für 20 Jahre verpachten und 51 Prozent der Anteile halten.Es handelt sich um insgesamt 38 Gasleitungen mit einer Gesamtlänge von 982,3 Kilometern, die zwischen Erdgasfeldern des ADNOC und Vertriebsstützpunkten und Exportterminals in den VAE verlaufen. Der Wert dieser Pipelines wird auf 20,7 Milliarden Dollar geschätzt.