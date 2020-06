Von kolumbianischem Soldaten aufgenommene Kriegsfotos werden ausgestellt

Photo : KBS News

152 im Koreakrieg von einem kolumbianischen Soldaten aufgenommene Fotos werden ausgestellt.Die Koreanische Kriegsgedenkstätte in Seoul kündigte heute an, anlässlich des 70. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs die vom 87-jährigen Kriegsveteranen Gilberto Diaz Velasco aufgenommenen Fotos zu veröffentlichen. Die Aufnahmen würden vom morgigen Freitag bis Ende Dezember auf der Webseite des Museums präsentiert.Am Freitagvormittag findet zudem dort ein virtuelles Gespräch zwischen Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und Velasco sowie weiteren kolumbianischen Kriegsveteranen. Daran nehmen auch der Minister für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten, Park Sam-duk, und der kolumbianische Botschafter Juan Carlos Caiza Rosero teil.Die Kriegsgedenkstätte eröffnete außerdem eine Sonderausstellung zum 70. Jahrestag des Koreakriegs, in der Geschichten der Kriegsgeneration in Videos gezeigt werden.