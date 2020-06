US-Botschafter betont Bedeutung von US-südkoreanischer Allianz

Photo : YONHAP News

Der US-Botschafter in Seoul, Harry Harris, hat anlässlich des 70. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs die Bedeutung des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA unterstrichen.In einer am Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft sagte Harris, dass die im Kriegstiegel geschmiedete und durch vergossenes Blut gehärtete US-südkoreanische Allianz seit Generationen bestehen bleibe. Sie werde auch in den kommenden Generationen gedeihen, solange beide Seiten sie gemeinsam mit Mitteln ausstatten und engagiert bleiben würden.Er freue sich darüber, dass die Aufopferung von Amerikanern und Südkoreanern vor mehreren Jahrzehnten den Grundstein für die starken Beziehungen zwischen beiden Ländern von heute gelegt habe. Beide Länder hätten gemeinsam die Tragödie des Kriegs überwunden und seien eine der stärksten und dynamischsten Allianzen der Welt geworden, betonte er.