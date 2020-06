Südkorea meldet 28 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind erstmals seit drei Tagen weniger als 30 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Mittwoch 28 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Corona-Fälle im Land habe damit auf 12.563 zugenommen.Bei 23 neuen Fällen handelt es sich um lokale Infektionen, bei weiteren fünf um aus dem Ausland eingeschleppte Fälle.Unter den lokalen Infektionen wurden acht Fälle in Seoul bekannt, neun in der Provinz Gyeonggi und einer in Incheon. In Daejeon, wo seit fast zehn Tagen lokale Übertragungen gemeldet werden, wurden vier Neuinfektionen bekannt, während die Provinz Süd-Chungcheong einen Fall meldete.Die Zahl der eingeschleppten Fälle sank stark von 20 am Vortag auf fünf. Vier Infizierte wurden im Zuge der Kontrollen bei der Einreise erfasst, ein weiterer während der Selbstquarantäne in Seoul.