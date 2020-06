Videokampagne zur Erinnerung an Teilnehmerstaaten des Koreakriegs gestartet

Photo : YONHAP News

Anlässlich des 70. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs wird ein Video zur Erinnerung an die Staaten, die damals an Südkoreas Seite gekämpft hatten, ab heute auf zwölf großen Leuchttafeln in Seoul gezeigt.Wie der Professor und Bürgeraktivist Seo Kyung Duk mitteilte, würden in einem einminütigen Video die Nationalflaggen der 22 Länder und relevante Fotos gezeigt. Darin heißt es, dass die Südkoreaner die Aufopferung dieser Nationen nicht vergessen würden.16 Staaten, darunter die USA, Großbritannien, Kanada, die Türkei und Australien, hatten Truppen entsandt. Sechs Länder einschließlich Deutschlands und Schwedens hatten medizinisches Personal geschickt.Seo sagte, er habe die Kampagne veranstaltet, weil viele junge Menschen nicht genau wüssten, welche Länder Südkorea im Koreakrieg unterstützt hätten.