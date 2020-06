Katholische Kirche veranstaltet zum Kriegsjubiläum Messen für Frieden

Photo : YONHAP News

In katholischen Kirchen in Südkorea haben heute anlässlich des 70. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs Messen stattgefunden, um Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu wünschen.Laut der römisch-katholischen Kirche in Korea wurden in den Pfarrkirchen der 16 Gemeinden im Land solche Messen abgehalten.Um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern, wurde bei den Teilnehmern vor dem Einlass die Körpertemperatur kontrolliert und sie mussten sich die Hände desinfizieren. Auch ein Abstand zwischen den Teilnehmern wurde eingehalten.An der Messe in der Myeongdong-Kathedrale, Kathedrale des Erzbistums Seoul, nahmen 230 Personen teil. Kardinal Andrew Yeom Soo-jung erwähnte dabei die jüngst angespannten Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea und sagte, dass die Verwirklichung eines wahren Friedens zwar sehr schwierig, jedoch keineswegs unmöglich sei.Sollte die Kultur der Vergebung gefördert werden und dadurch eine Politik der Vergebung entstehen, werde die Gerechtigkeit noch menschlicher und der Frieden noch dauerhafter, betonte der Kardinal.