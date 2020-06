Internationales Südkorea gewährt 68 Menschen aus Teilnehmerstaaten des Koreakriegs Visa für Langzeitaufenthalt

Das südkoreanische Justizministerium hat mehreren Staatsbürgern von Teilnehmerstaaten des Koreakriegs die Erlaubnis zu einem Langzeitaufenthalt erteilt.



Das Ministerium teilte heute mit, 68 Staatsbürgern aus solchen Ländern, darunter Nachfahren von Kriegsveteranen, F-2 Visa gewährt zu haben. Mit dem Visum darf sich ein Ausländer bis zu fünf Jahre in Südkorea aufhalten. Auch sind freie Berufs- und Studienaktivitäten möglich.



Das Justizministerium hatte letztes Jahr in Kooperation mit anderen Ministerien, darunter dem Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten, ein entsprechendes Vorzugssystem für Staatsbürger der Teilnehmerländer eingeführt. Mögliche Nutznießer sind diejenigen, die ein Stipendienprogramm für Nachfahren von UN-Kriegsveteranen und ein Programm für von der Regierung eingeladene Stipendiaten in Südkorea abschlossen.



Den größten Anteil der ersten Nutznießer machte Indien mit 14 Personen aus. Dahinter folgten die USA, die Türkei, Thailand und Äthiopien jeweils mit acht Personen.