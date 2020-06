Innerkoreanisches Nordkorea betont zum Kriegsjubiläum Vaterlandsliebe von Jugendlichen

Nordkoreas Medien haben sich in ihren Meldungen anlässlich des 70. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs eher auf die Ideologiebildung und die Förderung der Vaterlandsliebe der Jugendlichen konzentriert, als die USA zu kritisieren.



„Rodong Sinmun“, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, schrieb in einem Leitartikel, dass das Klassenbewusstsein weder angeboren noch vererbt werde. Man sollte die Programme zur Förderung der Ideologie und des Klassenbewusstseins der Jugendlichen als wichtige Angelegenheit, die mit dem Vaterland, der Revolution und dem Schicksal des Sozialismus zusammenhängen, in den Vordergrund stellen und die maximale Kraft aufbringen.



Die Zeitung warnte zudem davor, dass die junge Generation von westlichen Gedanken oder Kulturen beeinflusst wird. Man sollte dafür sorgen, dass sich die Jugendlichen über das reaktionäre Wesen und die Gefährlichkeit der Machenschaften der Imperialisten für eine ideologische und kulturelle Infiltration im Klaren sein würden. Zuerst sollte der nordkoreanische Stil in der Sprache und im Kleidungsstil belebt werden.