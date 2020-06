Zeremonie zum 70. Jahrestag des Koreakriegs

Photo : YONHAP News

Eine Zeremonie zum 70. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs hat am heutigen Donnerstagabend auf der Luftwaffenbasis Seoul in Seongnam stattgefunden.Staatspräsident Moon Jae-in bekräftigte in seiner Rede, dass es auf der koreanischen Halbinsel nie wieder Krieg geben dürfe.Im Hinblick auf die innerkoreanischen Beziehungen sagte Moon, Südkorea habe keine Absicht, Nordkorea zur Übernahme seines politischen Systems zu zwingen. Seoul werde ununterbrochen und auf friedliche Weise nach Wegen für die Koexistenz beider Koreas suchen. Er hoffe, dass Nordkorea ebenfalls kühne Schritte unternehmen werde.Ein wichtiger Bestandteil der Zeremonie war die Feier anlässlich der Rückführung sterblicher Überreste von 147 im Koreakrieg gefallenen südkoreanischen Soldaten, die am Mittwoch heimkehrten. Die aus den USA eingeflogenen Gebeine hatte Nordkorea einst geborgen und jeweils 1990 und 2018 den USA übergeben. Diese konnten später südkoreanischen Soldaten zugeordnet worden. Davon konnten sieben bereits eindeutig identifiziert werden.Moon rief die einzelnen Namen der Identifizierten auf und sagte weiter, das Vaterland habe die Opfer der Gefallenen nicht vergessen. Wenn auch mit Verspätung, sei es eine Ehre, dass man ihnen Respekt zollen könne. Auch die Opfer der UN-Streitkräfte werde Südkorea nicht vergessen, so Moon weiter.Es ist das erste Mal, dass Staatspräsident Moon an einer von der Regierung organisierten Zeremonie zum Koreakrieg teilnahm. Neben Moon wohnten etwa 300 Persönlichkeiten, darunter Regierungsvertreter, Kriegsveteranen sowie ihre Angehörigen, der Veranstaltung bei. Bei der Zeremonie wurden außerdem Videos von Staats- und Regierungschefs der am Koreakrieg beteiligten Staaten gezeigt.