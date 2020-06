US-Präsident Trump besucht Gedenkstätte für Veteranen des Koreakriegs

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag die Gedenkstätte für Veteranen des Koreakriegs in Washington besucht.Anlass war der 70. Jahrestag des Kriegsanfangs.Gemeinsam mit First Lady Melania Trump nahm er an einer Kranzniederlegung im Gedenkpark National Mall teil.Trump sprach am Rande der Zeremonie mit Veteranen und dem südkoreanischen Botschafter Lee Soo-hyuck.Auch schickte er eine Video-Grußbotschaft für die Gedenkfeier in Seoul. Darin äußerte er Dank und Respekt für all diejenigen, die tapfer gekämpft hätten, um dem Kommunismus Einhalt zu gebieten. Auch gratulierte er zum Sieg, der dank gemeinsamer Anstrengungen der USA und der von den Vereinten Nationen geschickten Verbündeten erzielt worden sei.In dem dreijährigen Konflikt von 1950 bis zum Waffenstillstand am 27. Juli 1953 hatten sich die von den USA angeführten UN-Truppen von 22 Ländern und Nordkorea, das von China und der Sowjetunion unterstützt wurde, gegenübergestanden.