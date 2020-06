Große Rabattaktion in Südkorea gestartet

Photo : YONHAP News

Heute startet eine groß angelegte Rabattkampagne, um dem durch die Corona-Pandemie geschwächten Konsum wieder auf die Beine zu helfen.An der landesweiten Kampagne bis 12. Juli beteiligen sich nicht nur traditionelle Märkte, Kleinhändler und -betriebe, sondern auch große Vertriebsfirmen wie Kaufhäuser und Discounterketten.633 traditionelle Märkte und Einkaufsstraßen planen verschiedene PR-Veranstaltungen, einschließlich Geschenkaktionen und Kulturaufführungen. Den Kunden werden 20 Prozent des Kaufpreises in Form von dort einsetzbaren Gutscheinen zurückgezahlt.Der Nationale Bund von Fischereigenossenschaften will stark nachgefragte Produkte wie Seeohren um bis zu 50 Prozent billiger anbieten.Große Discounterketten wie Emart werden bis 1. Juli verschiedene Anreize gewähren, beispielsweise in Form von Gutscheinen und Rabattangeboten, um die Ankurbelung der Binnennachfrage zu unterstützen.