Erneut keine anti-amerikanische Kundgebung zum Kriegsjubiläum in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat offenbar auch dieses Jahr keine anti-amerikanische Massenkundgebung anlässlich des Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs veranstaltet.Führende Medien des Landes, darunter die Nachrichtenagentur KCNA, die Zeitung „Rodong Sinmun“ und das Staatsfernsehen KCTV, erwähnten in ihren Meldungen über den 70. Jahrestag des Kriegsausbruchs keine gegen die USA gerichtete Kundgebung.Nordkorea hatte jedes Jahr am 25. Juni, dem Jahrestag des Kriegsausbruchs, Massenkundgebungen gegen die USA organisiert. Jedoch verzichtete das Land im Jahr 2018 nach dem ersten Nordkorea-USA-Gipfel in Singapur erstmals darauf. Auch letztes Jahr fiel trotz der verfehlten Einigung bei den Verhandlungen mit den USA in Hanoi eine solche Veranstaltung aus.Nordkorea bekräftigte jedoch am Vortag des Kriegsjubiläums in einem Bericht des Instituts für Abrüstung und Frieden des Außenministeriums seine Position gegenüber den USA, an der das Land seit dem gescheiterten Gipfel in Hanoi im Februar 2019 festhält.Es wird davon ausgegangen, dass Nordkorea zwar mittels Stellungnahmen oder Berichten Unmut über die USA zum Ausdruck bringt, sich jedoch einen Spielraum für Verhandlungen offen hält, indem vermieden wird, die USA zu reizen.