USA laut Seoul-Botschafter weiterhin offen für Gespräche mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA sind nach Angaben ihres Botschafters in Südkorea, Harry Harris, weiterhin offen für Gespräche mit Nordkorea über die Denuklearisierung.Das sagte der Botschafter am Donnerstag in seiner Grundsatzrede bei einem virtuellen Seminar, das vom Zentrum für strategische und internationale Studien und der Korea Foundation veranstaltet wurde.Demnach blieben die USA offen für diplomatische Fortschritte hinsichtlich der Einigungen beim US-amerikanisch-nordkoreanischen Gipfel in Singapur.Weiter sagte der Diplomat, er habe die jüngsten Aktivitäten Nordkoreas in der Grenzstadt Kaesong sowie die "Schimpfwörter" Pjöngjangs verfolgt.Auch würden sich die USA weiterhin eng mit ihrem Verbündeten Südkorea über das Vorgehen gegenüber Nordkorea abstimmen. Washington unterstütze Seouls Anstrengungen gegenüber Nordkorea vollständig. Darüber hinaus rief Harris Nordkorea auf, von weiteren kontraproduktiven Maßnahmen abzusehen.