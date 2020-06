Massenlebensmittelvergiftung in Kindergarten in Ansan

Photo : YONHAP News

Nach einer Massenlebensmittelvergiftung in einem Kindergarten in Asan zeigen immer mehr Personen Symptome.Ein öffentliches Gesundheitszentrum in der Stadt in der Provinz Gyeonggi teilte am Freitag mit, dass bisher 295 Personen auf Lebensmittelvergiftungen verursachende Bakterien getestet worden seien. 44 von ihnen seien positiv auf enterohämorrhagische Escherichia coli getestet worden.Damit stieg die Zahl der Getesteten um neun verglichen mit dem Vortag, die der positiv Getesteten um eine.Bei 147 Personen fiel der Test negativ aus, während 104 noch auf das Testergebnis warten.Derzeit werden 22 Kindergartenkinder stationär behandelt. Bei 14 Kindern, die Symptome des hämolytisch-urämischen Syndroms (HUS), aufweisen, gebe es keine auffälligen Veränderungen des Zustands, hieß es. Bei fünf der betroffenen Kinder wird noch eine Dialyse durchgeführt.