Südkorea bietet Entwicklungsländern 75,5 Millionen Dollar Hilfe wegen Covid-19 an

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird 13 Entwicklungsländern 75,5 Millionen Dollar zur Verfügung stellen, um ihnen im Kampf gegen Covid-19 zu helfen.Südkorea will 70 Millionen Dollar aus seinem Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit bereitstellen. In Form einer Kofinanzierung mit der Afrikanischen Entwicklungsbank wird damit Äthiopien in Bezug auf die Gesundheitsinfrastruktur und die Infrastruktur für die Seucheneindämmung sowie die Versorgung mit medizinischen Geräten unterstützt.Die Regierung will zudem über Treuhandfonds der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Projekte mit einem Gesamtvolumen von 5,5 Milllionen Dollar finanzieren. Myanmar wird beim Aufbau eines Überwachungssystems zur Reaktion auf Covid-19 geholfen. An Indien und Pakistan will Südkorea Erfahrung bei der Reaktion auf Infektionskrankheiten weitergeben. Außerdem werden Papua-Neuguinea, die Salomon-Inseln, die Philippinen, Südsudan und fünf südöstliche Mittelmeeranreinerstaaten bei der Reaktion auf Covid-19 unterstützt.