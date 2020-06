Südkorea meldet 39 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Donnerstag 39 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Damit übertraf die tägliche Fallzahl nach einem Rückgang auf weniger als 30 am Vortag diese Marke wieder.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention kletterte die Zahl der bisher bestätigten Corona-Infizierten im Land somit auf 12.602.Bei 27 neuen Fällen handelt es sich um lokale Infektionen, während es zwölf aus dem Ausland eingeschleppte Fälle gab.Die meisten lokalen Infektionen wurden in der Hauptstadtregion gemeldet, 16 in Seoul, zwei in der Provinz Gyeonggi und einer in Incheon. Vier Fälle wurden in Daejeon bekannt, drei in Süd-Chungcheong und einer in Gangwon.Weitere 198 Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher konnten 11.172 Infizierte die Krankheit überstehen.Die Zahl der Todesfälle durch das Virus liegt unverändert bei 282.