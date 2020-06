Politik Von Südkorea initiierte UN-Freundschaftsgruppe will sich vor UN-Sicherheitsrat äußern

Eine auf Südkoreas Initiative gebildete UN-Freundschaftsgruppe für eine stärkere Kooperation bei der Gesundheitssicherheit will sich nächsten Monat vor dem UN-Sicherheitsrat gemeinsam äußern.



Laut dem Außenministerium in Seoul diskutierte die sogenannte Gruppe von Freunden der Solidarität für globale Gesundheitssicherheit in Videokonferenzen auf Botschafter- und Arbeitsebene am Donnerstag (Uhrzeit in New York) über Gesundheits- und Sicherheitsangelegenheiten sowie diesjährige Pläne.



Die Teilnehmer vereinbarten, anzustreben, als erste offizielle Aktivität der Gruppe bei einer am 2. Juli geplanten offenen Diskussion des Sicherheitsrats zu Infektionskrankheiten und Sicherheit gemeinsame Äußerungen zu machen. In der vorher abgestimmten gemeinsamen Stellungnahme soll die Notwendigkeit der Verstärkung der globalen Kooperation und der Solidarität für die Reaktion auf Covid-19 betont werden. Die Stellungnahme wird in schriftlicher Form eingereicht.



Ein Beamter des Außenministeriums sagte, es werde erwartet, dass die Übermittlung der Botschaft zur Verbreitung der Auffassung beitragen werde, dass eine aktive und schnelle Reaktion auf Ebene des UN-Sicherheitsrats nötig sei.



Die Freundschaftsgruppe wurde mit einer virtuellen Gründungskonferenz am 12. Mai ins Leben gerufen. Südkorea, Kanada, Dänemark, Sierra Leone und Katar haben den Ko-Vorsitz inne.