Internationales US-Kongress diskutiert über Verschärfung von Berichtspflicht in Bezug auf Truppenabbau in Übersee

Der US-Kongress diskutiert laut einem Medienbericht über eine Gesetzesänderung, um der US-Regierung einen Truppenabbau im Ausland einschließlich Südkoreas zu erschweren.



Laut der Zeitung „The Hill“ will Adam Smith, Vorsitzender des Streitkräfteausschusses des Repräsentantenhauses, das Verteidigungsministerium dazu verpflichten, dem Kongress über die Auswirkungen eines Abbaus der US-Truppen auf die militärische, diplomatische, Entwicklungs- und humanitäre Bemühungen in Südkorea und Afrika sowie dessen Kosten zu berichten. In seiner Meinung als Ausschussvorsitzender (chairman's mark) zum jährlichen Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung (NDAA) wird auch verlangt, über die Auswirkungen eines Abbaus innerhalb von 90 Tagen zu berichten, wenn die Truppenzahl unter 80 Prozent der aktuellen Truppenstärke sinkt.



„The Hill“ schrieb, dass damit angestrebt werde, Hindernisse für einen US-Truppenabbau in Südkorea und Afrika zu schaffen.



Gemäß dem Ende letzten Jahres im Kongress verabschiedeten und von Präsident Donald Trump unterzeichneten NDAA ist es verboten, Budget für weniger als 28.500 Mann in Südkorea einzuplanen.