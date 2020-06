Seoul bedauert Verschicken von Bibeln nach Nordkorea durch religiöse Gruppe

Photo : KBS News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat Bedauern darüber geäußert, dass eine religiöse Organisation mit Bibeln gefüllte Luftballons nach Nordkorea fliegen ließ.Die stellvertretende Sprecherin des Ministeriums, Cho Hye-sil, sagte am Freitag vor der Presse, die Regierung habe angekündigt, das Verschicken von Flugblättern und Gegenständen nach Nordkorea zu verbieten. Diesbezüglich seien auch Ermittlungen aufgenommen worden.Es sei sehr bedauerlich, dass die Organisation trotzdem versucht habe, Gegenstände nach Nordkorea zu schicken. Sie glaube, dass angemessene Maßnahmen getroffen würden, da Ermittlungen im Gang seien, hieß es.Die Missionsgruppe Voice of the Martyrs Korea hatte bekannt gegeben, dass sie am Vorabend auf der Insel Ganghwa vier Luftballons, die viele Bibeln enthalten, nach Nordkorea habe fliegen lassen. Auch wurde ein Video von der Aktion veröffentlicht.Die Organisation schickt seit Jahren jährlich rund 30.000 Bibeln mittels Luftballons nach Nordkorea.