In die USA gebrachte alte buddhistische Gemälde werden heimgebracht

Photo : YONHAP News

Vier kurz nach dem Koreakrieg gestohlene und in die USA gebrachte buddhistische Gemälde werden nach Südkorea zurückgebracht.Der buddhistische Orden Jogye und das Los Angeles County Museum of Art (LACMA) gaben die Vereinbarung am Donnerstag bekannt. Anlässlich des 70. Jubiläums des Kriegsausbruchs würden die 1954 in die USA gebrachten vier Gemälde im Juli dem Tempel Shinheung in Sokcho zurückgegeben, dem eigentlichen Besitzer der Werke.Dazu zählt ein Gemälde „Predigt von Buddah Shakyamuni am Geierberg“, das im Jahr 1755 erstellt wurde. Das Werk gilt als eines der repräsentativsten buddhistischen Gemälde der späten Joseon-Zeit.Es wird davon ausgegangen, dass das Gemälde von einem US-Soldaten in die USA gebracht worden war. Das LACMA hatte das Kunstwerk 1998 erworben.