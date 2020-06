Südkorea verurteilt Angriffe von jemenitischen Huthi-Rebellen auf Zivilistengebiete in Saudi-Arabien

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die jüngsten Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Wohngebiete von Zivilisten in Saudi-Arabien verurteilt.Angriffe auf Zivilisten könnten unter keinen Umständen geduldet werden, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag in einer Stellungnahme.Die Regierung äußere tiefe Besorgnis darüber, dass Huthi-Rebellen im Jemen am 22. und 23. Juni dicht bevölkerte Ziele in Riad, Najran und Jizan mittels bewaffneten Drohnen und Raketen angegriffen hatten, hieß es.Die Regierung unterstütze die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft für die Beendigung des seit mehr als fünf Jahren anhaltenden Bürgerkriegs im Jemen. Sie fordere alle beteiligten Parteien auf, kontinuierlich Anstrengungen für eine friedliche Beendigung des Bürgerkriegs gemäß dem Friedensprozess zu unternehmen, hieß es weiter.