Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe Blackpink hat mit ihrem Video zu "How You Like That" einen neuen YouTube-Rekord aufgestellt.Das Musikvideo wurde in weniger als zwei Tagen nach der Veröffentlichung 100 Millionen Mal aufgerufen.Wie die Managementagentur der Mädchenband YG Entertainment am Sonntag mitteilte, wurde die Marke am Sonntag gegen 2.23 Uhr übertroffen. Das Video war etwa 32 Stunden zuvor veröffentlicht worden.Bisherige Rekordhalter waren BTS, deren Video zum Lied "Boy With Luv" die Marke von 100 Millionen Klick nach 37 Stunden und 37 Minuten erreicht hatte.Unterdessen gelang es Blackpink außerdem, als erste K-Pop-Girlgroup in iTunes-Charts von 60 Ländern an der Spitze zu stehen.