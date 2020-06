Wirtschaft Vertriebsbranche verzeichnet dank Rabattkampagne kräftigen Umsatzanstieg

An den ersten zwei Tagen einer landesweiten Rabattkampagne hat die Vertriebsbranche einen kräftigen Umsatzanstieg verzeichnet.



In Südkorea startete am Freitag die groß angelegte Rabattaktion „Korea Donghaeng Sale“, um dem durch die Corona-Pandemie geschwächten Konsum wieder auf die Beine zu helfen.



Nach Branchenangaben führte die Kaufhauskette Lotte gleichzeitig mit der Rabattaktion ihren Sommerrabatt ein und verzeichnete am Freitag und Samstag ein Umsatzplus von 21 Prozent verglichen mit der letztjährigen Sommeraktion.



Sechs Vorstadt-Outlets von Lotte Shopping konnten einen deutlichen Umsatzzuwachs von 55 Prozent verbuchen.



Ein Mitarbeiter von Lotte Kaufhaus sagte, dass die Umsätze am Freitag und Samstag so stark anzogen wie seit dem Ausbruch von Covid-19 im Januar nicht mehr.