Südkorea meldet 42 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Sonntag angesichts weiterhin bestehender Clusterinfektionen 42 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention kletterte die Zahl der bisher nachgewiesenen Covid-19-Fälle im Land damit auf 12.757.Drei Neuinfizierte sind Kinder, die jünger als zehn Jahre alt sind. In insgesamt elf Großstädten und Provinzen wurden Neuinfektionen gemeldet.Bei 30 neuen Fällen handelt es sich um lokale Infektionen, bei zwölf um aus dem Ausland eingeschleppte Fälle.21 lokale Infektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt, sechs in Seoul, 14 in der Provinz Gyeonggi und eine in Incheon. Gwangju meldete drei Fälle, Daegu und Daejeon jeweils zwei Fälle. In Nord-Jeolla und Busan wurde jeweils ein Fall erfasst.Weitere 65 Corona-Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher konnten 11.429 Infizierte die Krankheit überstehen.Am Sonntag wurde kein weiterer Todesfall durch das Virus gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten liegt damit unverändert bei 282.