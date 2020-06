Entscheidung über Schlichtungsgremium im WTO-Streit zwischen Südkorea und Japan im Juli

Photo : Getty Images Bank

Die Welthandelsorganisation (WTO) will im Juli entscheiden, ob im Streit zwischen Südkorea und Japan über Handelsrestriktionen ein Schlichtungsausschuss eingesetzt wird.Das Streitbeilegungsgremium DSB konnte bei einer Sitzung am Montag in Genf die Bildung des Ausschusses noch nicht beschließen, da Japan dies ablehnte.Dies wird offenbar in der kommenden Sitzung nachgeholt. Nach den WTO-Statuten wird ein Schlichtungsgremium automatisch gebildet, sofern in einer zweiten Sitzung zu dem Antrag die Mitglieder dies nicht einstimmig ablehnen.Die nächste Sitzung des Streitbeilegungsgremiums findet am 29. Juli statt.Im Schlichtungsausschuss werden drei Länder vertreten sein, über deren Auswahl sich die Streitparteien in Gesprächen einig werden müssen.