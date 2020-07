Soldaten dürfen nun Mobiltelefone nach Dienstschluss benutzen

Photo : YONHAP News

Alle Soldaten in Südkorea dürfen ab heute nach Dienstschluss ihre Mobiltelefone benutzen.Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Handynutzung nach Dienstschluss nach einer Probezeit seit April letzten Jahres in allen Truppenteilen offiziell zugelassen werde.Die Handynutzung ist werktags von 18 bis 21 Uhr möglich und am Wochenende und den Feiertagen von 8.30 bis 21 Uhr.Zur Ermöglichung der Handynutzung in den Kasernen baute das Verteidigungsministerium ein Sicherheitskontrollsystem auf, sodass Fotoaufnahmen blockiert werden. Das Ressort will mittels eines Strafenkatalogs und Aufklärung unerwünschte Nebenwirkungen der Handynutzung reduzieren.Während der Probezeit sei kein Sicherheitsunfall wie die Geheimnisweitergabe mittels Handys vorgekommen, hieß es.