Erstmals Corona-Ausbreitung in südkoreanischer Schule

Photo : YONHAP News

Erstmals in Südkorea hat sich das Coronavirus in einer Schule ausgebreitet.Die Stadt Daejeon meldete am Dienstag, dass zwei Fünftklässler positiv getestet worden seien. Beide Fälle gingen auf einen Mitschüler zurück, der am Montag positiv getestet worden war.Einer der beiden neu Infizierten, Patient 120, gehe in dieselbe Klasse wie Patient 115. Patient 120 und Patient 121 hätten zusammen in einer privaten Einrichtung für die Kampfsportart Hapkido trainiert.Die Gesundheitsbehörden beschlossen, alle Fünftklässler der Schule auf das Coronavirus zu testen. Die Behörden rechnen mit einem Anstieg der nachgewiesenen Infektionen, da außerdem rund 160 Kursteilnehmer und Besucher der Kampfsportschule getestet würden.