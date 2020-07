Nationaler Sicherheitsberater der USA ruft Nordkorea zum Dialog auf

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Robert O'Brien, hat Nordkorea zum Dialog aufgerufen.Nordkorea solle Provokationen unterlassen und zu Gesprächen zurückkehren, sagte O'Brien am Dienstag bei einem virtuellen Seminar der amerikanischen Denkfabrik Center for National Interest.Bei der Diskussionsveranstaltung anlässlich des 70. Jahrestags des Beginns des Koreakriegs (1950-1953) betonte der Sicherheitsberater, dass Präsident Donald Trump sich der Aufrechterhaltung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel verschrieben habe. Die USA wollten sehen, dass Nordkorea unter Kim Jong-un eine helle wirtschaftliche Zukunft habe.Zwar hätten sich greifbare Fortschritte nur langsam eingestellt, doch bleibe die Tür für Gespräche und Fortschritte offen.Die USA fühlten sich an die Verpflichtungen und die Ziele gebunden, die beim Gipfel in Singapur im Juni 2018 von Trump und Kim festgelegt worden seien.Washington wolle Nordkorea weiterhin aufrufen, Provokationen zu vermeiden, die Verpflichtungen aus Sicherheitsratsresolutionen einzuhalten und zu nachhaltigen und substanziellen Verhandlungen zurückzukehren.