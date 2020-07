Hyundai Motor baut Motorenfabrik in Russland

Photo : YONHAP News

Hyundai Wia, ein Unternehmen der Hyundai Motor Group, baut in Russland eine Fabrik zur Produktion von Fahrzeugmotoren.Seine Niederlassung in Russland teilte mit, am Dienstag (Ortszeit) in Sankt Petersburg die Grundsteinlegung für das Motorenwerk gefeiert zu haben. Das neue Werk wird auf dem Gelände der dortigen Fabrik von Hyundai Motor gebaut.Hyundai Wia hat bisher Motoren, die in seiner Fabrik in der chinesischen Provinz Shandong produziert wurden, nach Russland und Europa exportiert. Um die Wettbewerbsfähigkeit durch die Einsparung von Zoll- und Logistikkosten zu verbessern, will das Unternehmen einen Teil der Produktion von China nach Russland verlegen.In der ersten Produktionsanlage der Firma in Europa sollen nach der Fertigstellung Motoren für 240.000 Autos im Jahr hergestellt werden. Hyundai Motor betreibt in Sankt Petersburg seit 2011 eine Autofabrik mit einer Jahresproduktionskapazität von 230.000 Einheiten.