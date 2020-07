Südkorea mit weltweit niedrigster Geburtenrate

Photo : Getty Images Bank

Südkorea bildet bei der Geburtenrate das Schlusslicht in der Welt.Das ergab die koreanische Version des Weltbevölkerungsberichts 2020 des UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA), die dieser gemeinsam mit dem Koreanischen Verband für Bevölkerung, Gesundheit und Wohlfahrt am Dienstag veröffentlichte.Dem Bericht zufolge beträgt das Bevölkerungswachstum Südkoreas im Zeitraum von 2015 bis 2020 im Jahresschnitt 0,2 Prozent. Damit wird die Wachstumsrate der Weltbevölkerung von 1,1 Prozent unterschritten.Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer in Südkorea liegt bei 1,1 Kindern pro Frau und ist damit am niedrigsten unter den 198 untersuchten Ländern. Der Weltdurchschnitt beträgt 2,4 Kinder pro Frau.Der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung erreicht in Südkorea 15,8 Prozent und ist damit viel höher als der Weltdurchschnitt von 9,3 Prozent. Spitzenreiter in dieser Wertung ist Japan mit 28,4 Prozent, gefolgt von Italien und Portugal.Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt beträgt in Südkorea 83 Jahre. Damit landet das Land gemeinsam mit Frankreich, Schweden und Kanada auf Platz neun.